Украина: Первая лига

Специалист рассказал о планах команды из Кривого Рога.

Главный тренер Кривбасса Геннадий Приходько прокомментировал выход клуба в Первую лигу по итогам минувшего сезона.

"Во-первых, хочу поздравить всех болельщиков нашей команды. Кривой Рог заслуживает иметь команду не только в Первой лиге, но и в УПЛ, куда мы все стремимся. Хочу поблагодарить футболистов, которые выполнили задачу на сезон. Мы шли к этой цели вместе весь год.

Также хочу выразить благодарность болельщикам, которые нас всегда поддерживали и вдохновляли. Ну и, конечно, благодарность руководству, которое выразило нам доверие, чтобы выполнить эту миссию, а мы ее выполнили", — сказал специалист.

Отметим, что помимо Кривбасса в Первую лигу квалифицировался харьковский Металл. Из Первой лиги в УПЛ уже вышли Верес и Черноморец.

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