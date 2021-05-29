Украина: Первая лига

Функционер презентовал новый Металлист, а также успел раскрыть несколько секретов.

В настоящее время проходит поединок 24-го тура Второй лиги, в котором харьковский Металл принимает криворожский Кривбасс на стадионе ОСК Металлист. Обе команды уже гарантировали себе места в Первой лиге на следующий сезон.

Перед этим матчем на поле стадиона вышел бизнесмен Александр Ярославский, который занимается долгожданным возрождением Металлиста, а за основу был взят клуб Металл.

"Все, что я хотел сказать — я забыл! Харьков – это Металлист, а Металлист – это Харьков. Девять долгих лет я ждал этого момента! Я думаю, все мы ждали, что выйдем на это поле и будем побеждать, как мы побеждали всегда.

У Металлиста стоит одна задача – это еврокубки! Мы достойно прошли Вторую лигу. Я думаю, также мы пробежим и Первую. И тогда Премьер-лига, трепещи! Европа, жди нас! Мы обязательно будем там.

Я обещал вам секреты. Секреты – вот они. Это мы, наши любимые болельщики. Перед нами стоит амбициозная задача. Мы должны восстановить инфраструктуру – стадион-паучок, базу и академию.

В июне-июле нас ожидают интересные трансферы. Мы подписали обалденного центрального нападающего, двух бразильцев-полузащитников. Ребята, когда я говорил, что нас ждет новая команда – это не значит, что футболисты, играющие сегодня в Металле, будут замены. Мы просто добавим классных игроков в команду Металл.

И самое главное – нас ждет увлекательное путешествие, но уже не с Металлом, а с Металлистом!", — сказал Ярославский.

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