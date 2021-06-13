Украина: Первая лига

На счету полузащитника Агробизнеса 15 результативных ударов.

Полузащитник Агробизнеса Руслан Черненко стал лучшим бомбардиром Первой лиги по итогам сезона-2020/21.

В 28 матчах 28-летний украинский хавбек забил 15 голов, 10 из которых с пенальти.

На втором месте в списке лучших бомбардиров расположился форвард Вереса Михаил Шестаков с 13 голами. Тройку лучших замкнул Юрий Батюшин из Металлиста-1925, на счету которого те же 13 забитых мячей, но шесть из них с пенальти.

Напомним, по итогам сезона Верес завоевал золотые медали чемпионата, а вместе с ним в УПЛ вышли Черноморец и Металлист-1925. Агробизнес закончил сезон на пятом месте.

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