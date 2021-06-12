Украина: Первая лига

Вашему вниманию результаты поединков заключительного тура чемпионата.

Сегодня, 12 июня, прошли поединки заключительного тура Первой лиги Украины.

Из тройки команд — Верес, Черноморец и Металлист-1925, которые заняли первые три позиции по итогам сезона и уже оформили путевки в УПЛ на следующий сезон, осечку допустил лишь харьковский клуб, который минимально уступил ВПК-Агро.

Верес и Черноморец в гостях одержали минимальные победы над Горняком-Спортом и Волынью соответственно. Обе игры закончились со счетом 2:1 в пользу гостей.

Горняк-Спорт — Верес 1:2

Голы: Богомаз, 90+1 — Кучеров, 29, Дахновский, 77.

Горняк-Спорт: Жмурко, Велев, Чуев, Краев, Кравченко, Чепелюк (Дедух, 57), Семка (Дмитрук, 52), Павлыш, Твердохлеб (Литовченко, 83), Чередниченко, Лукас (Богомаз, 88).

Верес: Бабийчук, Савошко, Гук, Махнев, Гончаренко, Данилюк (Гегедош, 56), Кучеров, Дахновский, Тимофеенко, Гайдучик, Сергийчук.

Предупреждения: Твердохлеб, Велев, Чуев — Гегедош, Гук.

Волынь — Черноморец 1:2

Голы: Оринчак, 42 (с пенальти) – Бугай, 30, Авагимян, 53.

Волынь: Леванидов, Мартынюк, Симинин, Войтиховский, Климец, Рябов, Чачуа (Кобзарь, 46), Хагназари (Ольхович, 85), Ляшенко (Максимчук, 41), Чернов (Протасов, 58), Оринчак (Теслюк, 63).

Черноморец: Варакута, Путря (Зубейко, 78), Мартыненко, Поспелов, Лиховидько, Якымив, Вачиберадзе, Брагару (Авагимян, 46), Штогрин (Ковбаса, 71), Козак (Яповенко, 78), Бугай (Сухоручко, 60).

Предупреждения: Хагназари, Максимчук, Оринчак, Рябов, Войтиховский — Бугай.

Удаление: Максимчук, 68 (вторая желтая карточка).

Металлист-1925 — ВПК-Агро 1:2

Голы: Батюшин, 26 – Беляев, 11, Шмигельский, 90+1.

Металлист-1925: Сидоренко, Жичиков, Ткачук (Ченбай, 46), Шершень, Западня (Коваленко, 80), Кольцов, Савин (Ндукве, 46), Крыськив, Голодюк (Ямполь, 88), Батюшин (Стороженко, 80), Блажко.

ВПК-Агро: Воробей, Ксенз (Сухар, 80), Хубутия, Яременко, Билый, Агапов, Палюх, Коберидзе (Шаповалов, 29), Беляев (Красов, 90+3), Тищенко (Шевченко, 86), Будняк (Шмигельский, 75).

Предупреждения: Савин, Батюшин, Блажко, Западня — Агапов, Палюх, Тищенко.

В остальных поединках домашнюю победу отпраздновал Авангард, обыгравший Прикарпатье со счетом 3:1, а Оболонь в гостях одержала победу над Полесьем со счетом 2:1.

Авангард — Прикарпатье 3:1

Голы: Бородай, 11, 45, Гуничев,64 – Цюцюра, 67.

Авангард: Якубенко, Бородай, Зубков, Трояновский, Писко (Лесунов, 90), Пидручный (Толочко, 58), Гуничев, Куканов (Чебаненко, 74 (Гуттинер, 85)), Скотаренко, Сухаров (Козлов, 69), Похитайло.

Прикарпатье: Новак, Пастух, Француз, Пархуць, Кохман (Вацеба, ?), Кузьмин, Воробчак, Дитко, Семотюк, Хома, Цюцюра (Сад, 68).

Предупреждения: Пидручный, Писко.

Полесье – Оболонь 1:2

Голы: Грицук, 51 (с пенальти) — Слободян, 17 (с пенальти) Мединский, 31

Незабитый пенальти: Грицук, 79

Полесье (стартовый состав): Яшков, Понедельник, Швец, Терехов, Повалий, Ковалев, Гавриленко, Островский, Андрущенко, Грицук, Коваль.

Оболонь (стартовый состав): Федоривский, Осман, Мате, Лукьянчук, Майданевич, Матяж, Покотилюк, Суханов, Савченко, Слободян, Мединский.

На 79-й минуте Грицук (Полесье) не реализовал пенальти.

Также были зафиксированы три ничьи с одинаковым счетом 1:1. Это было в матчах Агробизнес — Николаев, Альянс — Кремень и Кристалл — Нива Тернополь.

Агробизнес — МФК Николаев 1:1

Голы: Груша, 41 – Яворский, 32.

Агробизнес: Мозиль, Емаев (Немтинов, 80), Слотюк, Юхимович, Шаповал, Думанюк, Черненко, Семенюк (Дудик, 80), И.Когут (Косовский, 84), Бойчук, Груша.

Николаев: Бубенцов, Кулинич, Парцвания, Порох, Ульянов, Кушниренко, Охрончук, Одарюк (Мельничук, 85), Войцеховский (Попов, 71), Куксенко (Паламар, 74), Яворский (Сула, 90+2).

Предупреждения: Думанюк — Куксенко, Кушниренко, Порох.

Кристалл – Нива 1:1

Голы: Ходаковский, 19 – Кисленко, 34.

Кристалл (стартовый состав): Солдатенко, Максименко, Логинов, Сеница, Крутин, Сорокин, Шмат, Ходаковский, Вакуленко, Цыбульский, Клюев.

Нива (стартовый состав): Механив, Хруставка, Мороз, Вовченко, Дворовенко, Граматик, Мамешев, Процив, Семенина, Малащук, Кисленко.

Альянс – Кремень 1:1

Голы: Агапов, 43 (с пенальти) — Галата, 38.

Альянс (стартовый состав): Ефанов, Писный, Пикуль, Неплях, Герт, Лебеденко, Поднебенной, Агапов, Ярошенко, Сидоренко, Загинайлов.

Кремень (стартовый состав): Олейник – Белоусов, Курелех, Сантос, Головко, Мягков, Демченко, Семёнов, Бычков, Белоус, Галата.