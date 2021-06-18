Украина: Первая лига

Клуб пополнился еще одним игроком из УПЛ.

Криворожский Кривбасс оформил трансфер защитника донецкого Олимпика Ивана Зотько.

Пока неизвестно, на какой срок подписан контракт с футболистом. Он стал четвертным новичком команды.

Зотько известен по выступлениям за Металлист и испанские Валенсию, Эльче и Льейду. Также он имеет опыт игр в молодежных сборных Украины.

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