Клуб пополнился еще одним игроком из УПЛ.
Иван Зотько, ФК Эльче
18 июня 2021, 16:21
Криворожский Кривбасс оформил трансфер защитника донецкого Олимпика Ивана Зотько.
Пока неизвестно, на какой срок подписан контракт с футболистом. Он стал четвертным новичком команды.
Зотько известен по выступлениям за Металлист и испанские Валенсию, Эльче и Льейду. Также он имеет опыт игр в молодежных сборных Украины.
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