Украина: Первая лига

Клуб подписал контракт с опытным игроком.

Криворожский Кривбасс оформил трансфер полузащитника Никиты Татаркова. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Об условиях контракта клуб не сообщил. Татарков — пятый новичок в команде в летнее межсезонье.

Последним клубом 26-летнего игрока был ереванский Пюник, за который в минувшем сезоне он сыграл 13 матчей, в которых забил два гола.

Помимо Пюника Татарков также известен по своим выступлениям за Металлург из Запорожья, Черноморец, Львов, Ворсклу и солигорский Шахтер.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!



​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.