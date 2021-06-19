Клуб подписал контракт с опытным игроком.
Никита Татарков, ФК Пюник
19 июня 2021, 11:24
Криворожский Кривбасс оформил трансфер полузащитника Никиты Татаркова. Об этом сообщает официальный сайт клуба.
Об условиях контракта клуб не сообщил. Татарков — пятый новичок в команде в летнее межсезонье.
Последним клубом 26-летнего игрока был ереванский Пюник, за который в минувшем сезоне он сыграл 13 матчей, в которых забил два гола.
Помимо Пюника Татарков также известен по своим выступлениям за Металлург из Запорожья, Черноморец, Львов, Ворсклу и солигорский Шахтер.
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