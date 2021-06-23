Владимир Васютик остался без работы несмотря на то, что вывел команду в Первую лигу.
Владимир Васютик, ФК Ужгород
23 июня 2021, 15:15
Ужгород на своем официальном сайте объявил об уходе главного тренера Владимира Васютика.
Руководство клуба провело встречу с 51-летним украинским специалистом, по итогам которой было принято решение не продлевать сотрудничество.
Кто будет новым главным тренером закарпатской команды станет известно в ближайшее время.
Васютик возглавил Ужгород летом прошлого года и впервые в истории смог вывести команду в Первую лигу со второго места.
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