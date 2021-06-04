Украина: Вторая лига

Клубы по итогам сезона повысились в классе.

По итогам предпоследнего, 25 тура Второй лиги хмельницкое Подолье и ФК Ужгород вышли в Первую лигу.

Подолье на домашнем поле обыграло Рубикон со счетом 2:0. Ужгород, в свою очередь, не оставил шансов львовским Карпатам (3:0).

Обе команды в турнирной таблице на шесть очков оторвались от ближайших преследователей.

Из группы Б в Первую лигу вышли харьковский Металл и Кривбасс из Кривого Рога.

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