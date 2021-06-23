Украина: Первая лига

Ранее клуб из Житомира покинуло еще четверо футболистов.

Полесье на своем официальном сайте объявило о прекращении сотрудничества с шестью футболистами.

Защитники Кирилл Прокопчук, Денис Притыковский, Евгений Шевченко, а также полузащитники Денис Галенков, Александр Чернецкий и Денис Островский получили от клуба статусы свободных агентов.

Также отметим, что ранее расположение житомирского клуба покинули вратари Владимир Маханьков и Марк Медведев, а также полузащитник Марат Даудов и нападающий Ярослав Галенко.

По итогам минувшего сезона Полесье финишировало на 11-м месте в турнирной таблице Первой лиги, а летом этого года новым наставником клуба был назначен Юрий Калитвинцев.

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