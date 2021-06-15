Украина: Первая лига

Известный украинский специалист продолжит свою тренерскую карьеру в Первой лиге.

Полесье на своем официальном сайте объявило о назначении нового главного тренера, которым стал Юрий Калитвинцев.

Детали сделки с 53-летним специалистом не разглашаются.

Последним местом работы Калитвинцева был донецкий Олимпик, с которым он поработал около двух месяцев, после чего покинул клуб УПЛ в мае этого года.

На своей новой должности Калитвинцев сменил Сергея Шищенко, которому предложили остаться в структуре клуба.

По итогам минувшего сезона команда из Житомира заняла 11-е место в турнирной таблице Первой лиги.

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