Украина: Первая лига

Украинец будет выступать за житомирский клуб.

Полесье объявило о трансфере защитника Андрея Сахневича.

"Я счастлив вернуться в родной город. Уверен, что Житомир заслуживает большие победы, я полон мотивации помочь Полесью побороться за самые высокие места.

Это мой родной город, мой родной стадион, эмоции меня переполняют – с нетерпением жду, когда закончится отпуск, чтобы на футбольном поле приносить пользу команде", – сказал украинец.

Контракт с 32-летним воспитанником житомирского клуба подписан на 2 года.

Предыдущий клубом Сахневича был Вентспилс, за который он провел 36 матчей.

Ранее он также выступал за Колос, Горняк-Спорт, КАМАЗ, Металлург, Александрию и Динамо.

Ранее Минай объявил о возвращении Кобина на пост главного тренера.