Украинец будет выступать за житомирский клуб.
Андрей Сахневич, ФК Вентспилс
18 июня 2021, 13:21
Полесье объявило о трансфере защитника Андрея Сахневича.
"Я счастлив вернуться в родной город. Уверен, что Житомир заслуживает большие победы, я полон мотивации помочь Полесью побороться за самые высокие места.
Это мой родной город, мой родной стадион, эмоции меня переполняют – с нетерпением жду, когда закончится отпуск, чтобы на футбольном поле приносить пользу команде", – сказал украинец.
Контракт с 32-летним воспитанником житомирского клуба подписан на 2 года.
Предыдущий клубом Сахневича был Вентспилс, за который он провел 36 матчей.
Ранее он также выступал за Колос, Горняк-Спорт, КАМАЗ, Металлург, Александрию и Динамо.
Ранее Минай объявил о возвращении Кобина на пост главного тренера.