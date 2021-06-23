Украина: Первая лига

Новое соглашение с защитником рассчитано до лета 2022 года.

Оболонь на своем официальном сайте объявила о продлении контракта с защитником Павлом Лукьянчуком.

Новое соглашение с 25-летним украинцем рассчитано до лета 2022 года.

Лукьянчук выступает за столичный клуб с октября прошлого года. На его счету 15 поединков и один забитый мяч.

Ранее сообщалось, что Оболонь продлила контракт с Александром Батальским.

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