Украина: Первая лига

В предстоящем сезоне Первой лиги примут участие 16 команд.

На очередном заседании Конференции ПФЛ был утвержден формат проведения чемпионата Украины в Первой лиге в сезоне-2021/22. Об этом сообщает официальный сайт УАФ.

В новом розыгрыше Первой лиги примут участие 16 клубов, которые по итогам двух кругов чемпионата определят обладателей двух путевок в УПЛ.

Также третья и четвертая команды Первой лиги проведут стыковые поединки с 14-м и 13-м клубами УПЛ.

Что касается вылетевших команд, то из Первой лиги вылетят сразу четыре команды. 12-е место проведет матч плей-офф за выживание.

Жеребьевка календаря нового сезона Первой лиги будет проведена 1 июля. Новый сезон стартует 25 июля.

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