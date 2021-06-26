Мадридцы продолжают поиск нового игрока в линию обороны.
Уэсли Фофана, getty images
26 июня 2021, 22:59
Реал рассматривает возможность подписания защитника Лестера Уэсли Фофана в текущее трансферное окно.
Как сообщает Fichajes, футболист "лисиц" совсем недавно попал на радары "королевского клуба".
Реал продолжает поиск нового центрального защитника после ухода Серхио Рамоса, контракт которого подошел к концу.
К тому же, Рафаэль Варан не хочет продлевать соглашение с мадридцами и может покинуть команду.
Напомним, что ранее Уэсли Фофана был замечен в футболке Арсенала из-за неудачной шутки друзей.