Украина: Первая лига

Мадридцы продолжают поиск нового игрока в линию обороны.

Реал рассматривает возможность подписания защитника Лестера Уэсли Фофана в текущее трансферное окно.

Как сообщает Fichajes, футболист "лисиц" совсем недавно попал на радары "королевского клуба".

Реал продолжает поиск нового центрального защитника после ухода Серхио Рамоса, контракт которого подошел к концу.

К тому же, Рафаэль Варан не хочет продлевать соглашение с мадридцами и может покинуть команду.

Напомним, что ранее Уэсли Фофана был замечен в футболке Арсенала из-за неудачной шутки друзей.