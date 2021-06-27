Луцкий клуб не долго оставался без главного тренера.
Альберт Шахов, фото ФК Волынь
27 июня 2021, 15:37
Как сообщает пресс-служба луцкой Волыни, клубу удалось достичь соглашения с Альбертом Шаховым, который возглавит команду после ухода Василия Сачко, о котором ранее информировал Football.ua.
Альберт Шахов — 45-летний украинский специалист, который в прошлом был футболистом Волыни, а в минувшем сезоне возглавлял Волынь-2, которая принимала участие во Второй лиге.
При этом, наставник в общей сложности работает уже восемь лет внутри структуры клуба, также до этого возглавляв молодежную команду.
Для Шахова этот опыт работы не станет первым взаимодействием с основной командой "крестоносцев", с которой он уже имел честь работать по ходу сезона-2017/18.