Украина: Первая лига

Луцкий клуб не долго оставался без главного тренера.

Как сообщает пресс-служба луцкой Волыни, клубу удалось достичь соглашения с Альбертом Шаховым, который возглавит команду после ухода Василия Сачко, о котором ранее информировал Football.ua.

Альберт Шахов — 45-летний украинский специалист, который в прошлом был футболистом Волыни, а в минувшем сезоне возглавлял Волынь-2, которая принимала участие во Второй лиге.

При этом, наставник в общей сложности работает уже восемь лет внутри структуры клуба, также до этого возглавляв молодежную команду.

Для Шахова этот опыт работы не станет первым взаимодействием с основной командой "крестоносцев", с которой он уже имел честь работать по ходу сезона-2017/18.