Харьковчане усилили оборонительную линию.
Эдуард Сарапий, фото Металлист
13 июля 2021, 00:04
Металлист подписал соглашение с защитником Эдуардом Сарапием, сообщает официальный сайт клуба.
Срок контракта с бывшим капитаном запорожского Металлурга харьковчане не разглашают, но известно, что он будет выступать под пятым номером.
На профессиональном уровне футболист выступал только за Металлург из Запорожья. В его составе с 10 голами стал одним из трех лучших бомбардиров группы Б по итогам прошлого сезона Второй лиги.
Напомним, что ранее Металлист также подписал Богдана Пороха и Андрея Бубенцова.