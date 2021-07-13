Украина: Первая лига

Харьковчане усилили оборонительную линию.

Металлист подписал соглашение с защитником Эдуардом Сарапием, сообщает официальный сайт клуба.

Срок контракта с бывшим капитаном запорожского Металлурга харьковчане не разглашают, но известно, что он будет выступать под пятым номером.

На профессиональном уровне футболист выступал только за Металлург из Запорожья. В его составе с 10 голами стал одним из трех лучших бомбардиров группы Б по итогам прошлого сезона Второй лиги.

Напомним, что ранее Металлист также подписал Богдана Пороха и Андрея Бубенцова.