Голкипер будет выступать за харьковский клуб.
Андрей Бубенцов, ФК Металлист
09 июля 2021, 19:24
Бывший вратарь Николаева Андрей Бубенцов стал игроком Металлиста.
Харьковский клуб объявил о подписании голкипера и присвоении ему 55 игрового номера.
Ранее футболист также защищал цвета ВПК-Агро и Сум.
Напомним, что в предстоящем сезоне команда Александра Кучера будет выступать в Первой лиге.
Ранее Металлист также подписал Протасова, Шелихова, Ермакова и Пороха.
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