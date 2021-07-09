Украина: Первая лига

Голкипер будет выступать за харьковский клуб.

Бывший вратарь Николаева Андрей Бубенцов стал игроком Металлиста.

Харьковский клуб объявил о подписании голкипера и присвоении ему 55 игрового номера.

Ранее футболист также защищал цвета ВПК-Агро и Сум.

Напомним, что в предстоящем сезоне команда Александра Кучера будет выступать в Первой лиге.

Ранее Металлист также подписал Протасова, Шелихова, Ермакова и Пороха.

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