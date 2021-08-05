Украина: Первая лига

Игрок провел прошлый сезон в Ингульце.

Генеральный директор луганской Зари Станислав Оганов ранее анонсировал уход на правах аренды нападающего Дениса Янакова, а уже сегодня мы официально узнали название клуба, который на ближайший сезон станет базовым для его выступлений.

Житомирское Полесье организовало трансфер 22-летнего футболиста, у которого останется еще два года контракта с "мужиками", после возвращения из аренды в клуб из Первой лиги.

Стоит отметить, что после трансфера из киевского Динамо в августе 2020-го года, Янаков уже через два месяца был отправлен в петровский Ингулец также на правах аренды, сыграв за коллектив Сергея Лавриненко 14 матчей, в которых забил три мяча.