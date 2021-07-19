Украина

Специалист ответил на важные вопросы в рамках конференции.

Генеральный директор луганской Зари Станислав Оганов в рамках интернет-конференции прокомментировал трансферную политику клуба, рассказал о контракте Виктора и Скрипника и об интересе к игрокам со стороны других команд.

"После сборов в Турции тренерский штаб принял решение о том, что Сергей Гринь покидает нашу команду. Кроме того, отдаём в аренду Дениса Янакова. Будем наблюдать за ним. И зимой будем принимать по нему решение.

На сегодня у нас есть достаточно опытный вратарь Шевченко. На подходе у нас молодой вратарь Мацапура, который является нашим воспитанником и молодые вратари Жилкин и Сапутин, на которых мы возлагаем большие надежды. Хотим ещё укрепиться одним опытным вратарём. Время ещё есть. И надеемся, что к закрытию трансферного окна у нас появятся ещё новички".

"Большой интерес проявляют другие клубы к нашим игрокам. Но, как мы анонсировали ранее, было принято решение президентом о том, что мы продавать никого не собираемся. У нас стоят конкретные цели и эти футболисты нужны нам в клубе.

Владислав Кочергин является лидером нашей команды. Мы предложили ему новый контракт. Переговоры ведутся с ним и его агентом. Возможно, в течение месяца мы получим какой-то конкретный ответ. Мы очень хотим сохранить этого игрока в Заре".

"Переговоры с Виктором Скрипником были. Ему предложено продлить контракт и до зимы, думаю, этот вопрос решится. Виктор Скрипник думает над предложением и уверен, мы придём к положительному итогу.

Впечатления от молодых футболистов у Виктора Скрипника очень положительные. И, если бы он не видел бы в них перспективы, то они просто не поехали бы с нами на сборы", — сказал Оганов.

Ранее сообщалось, что Заря усилилась центральным защитником Игорем Снурницыным.