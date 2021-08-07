Украина: Первая лига

Вашему вниманию результаты поединков субботнего игрового дня.

Состоялись все субботние поединки в рамках третьего тура Первой лиги, в которых три команды одержали гостевые победы.

В первом матче дня криворожский Кривбасс в гостях минимально обыграл Горняк-Спорт со счетом 2:1. Успех команде из Кривого Рога обеспечили результативные действия Алексея Хобленко, который сперва забил, а затем отдал голевую передачу на 93-й минуте на еще одного новичка команды Мильяна Говадерицу.

Горняк-Спорт — Кривбасс 1:2

Голы: Кравчук, 42 — Хобленко. 74, Говедарица, 90+3.

Горняк-Спорт: Клищук, Сафиханов, Кравчук, Цвиренко, Шинкаренко, Семка (Бруно Силва, 84), Паламар (Ямполь, 87), Мильченко, Твердохлиб, Яворский (Романов, 90+1), Понедельник.

Кривбасс: Сарнавский, Балан, Заименко, Фатеев, Семенов, Рябов (Приходько, 46), Пятов (Гордиенко, 46), Хобленко, Дебелко (Говадерица, 65), Татарков (Збунь, 70), Щедрый (Гонсалвес, 82).

Предупреждения: Яворский, Паламар — Рябов, Фатеев, Балан.

Во второй игре Полесье в гостях не испытало проблем с Кремнем, отправив в ворота хозяев три безответных мяча. В этой встрече отметим вингера Дениса Янкова, который был арендован у Зари и отдал две результативные передачи.

Кремень — Полесье 0:3

Голы: Шаповалов, 11, Гитченко, 43, Андрущенко, 67.

Кремень (стартовый состав): Старченко – Белоусов, Курелех, Головко, Пилипенко, Белоус, Бычков, Панчишин, Сидоренко, Аверьянов, Навроцкий.

Полесье (стартовый состав): Махарадзе – Сахневич, Гитченко, Нестеров, Шаповал, Огиря, Козак, Янаков, Грицук, Чередниченко, Коломоец.

В еще одной встрече Агробизнес, который в прошлом сезоне остановился в шаге от выхода в УПЛ и поразил в Кубке Украины, выбив шахтер, уверенно обыграл Краматорск со счетом 2:0.

Агробизнес — ФК Краматорск 2:0

Голы: Черненко, 25, Груша, 64.

Агробизнес (стартовый состав): Мозиль, Н.Когут, Юхимович, Курило, Нагорный, Вербный, Думанюк, И.Когут, Черненко, Синица, Груша.

Краматорск (стартовый состав): Поспелов, Агапов, Зубков, Пропопчук, Мягков, Витенчук, Пидручный, Сеницкий, Коробка, Трояновский, Ермоленко.

В последней встрече дня харьковский Металлист в гостях разгромил Прикарпатье, вновь доигрывая встречу в большинстве. На этот раз харьковчане играли в большинстве с 15-й минуты после удаления Воробчака. До удаления в составе хозяев, Жо успел вывести харьковскую команду вперед, а затем его успех подкрепили точные удары в исполнении Балули, Фомина и Банады.

Прикарпатье - Металлист 1:4

Голы: Сондей, 55 — Жо, 12, Балули, 16 (с пенальти), Фомин, 62, Банада, 84.

Прикарпатье (стартовый состав): Новак, Сикач, Матушевский, Пастух, Француз, Воробчак, Волошинович, Семотюк, Кузьмин, Рудюк, Барчук.

Металлист: Каневцев, Танчик (Нехтий, 59), Мизюк, Федорив, Шопин, Ралюченко (Банада, 30), Пидлепенец (Риаскос, 46), Маилтон (Люлька, 65), Демченко, Балули, Жонатан (Фомин, 46).

Удаление: Воробчак, 15 (прямая красная карточка).