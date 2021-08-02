Украина: Первая лига

Матч Металлиста с Ужгородом посетило рекордное количество зрителей — 35 262.

На вчерашнем поединке второго тура Первой лиги Украины между Металлистом и Ужгородом на харьковском стадионе присутствовали 35262 зрителей. Об этом сообщает пресс-служба харьковчан.

Такое число болельщиков является абсолютным рекордом для матчей Первой лиги за всю ее историю. Это была первая игра возрожденного харьковского клуба на домашнем стадионе.

До этого рекорд посещаемости Первой лиги принадлежал матчу между сумским Спартаком и Нефтяником из Ахтырки в сезоне-2002/03, который посетили 29300 зрителей.

Напомним, в матче второго тура Металлист обыграл Ужгород со счетом 3:1 и после двух туров команда Александра Кучера делит первое место в Первой лиге с Краматорском и Кривбассом.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!



​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.