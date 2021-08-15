Вашему вниманию история о том, как Металлист едва не потерял очки впервые в Первой лиге.
Фото ФК Металлист
15 августа 2021, 16:55
В четвертом туре Первой Лиги Олимпик, чье существование перед стартом сезона-2021/22 вообще было под вопросом, неожиданно чуть не отобрал очки у Металлиста.
О том, как один из лидеров Первой лиги чуть не потерял первые очки в сезоне, смотрите в видеообзоре поединка:
Олимпик — Металлист 1:2
Голы: Прядун, 76 — Риаскос, 22, 82, с пенальти.
На 42-й минуте Балули (Металлист) не реализовал пенальти (мимо).
Удаление: Рязанцев (Металлист), 90+3.