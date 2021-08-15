Украина: Первая лига

Вашему вниманию история о том, как Металлист едва не потерял очки впервые в Первой лиге.

В четвертом туре Первой Лиги Олимпик, чье существование перед стартом сезона-2021/22 вообще было под вопросом, неожиданно чуть не отобрал очки у Металлиста.

О том, как один из лидеров Первой лиги чуть не потерял первые очки в сезоне, смотрите в видеообзоре поединка:

Олимпик — Металлист 1:2

Голы: Прядун, 76 — Риаскос, 22, 82, с пенальти.

На 42-й минуте Балули (Металлист) не реализовал пенальти (мимо).

Удаление: Рязанцев (Металлист), 90+3.