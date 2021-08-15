Украина: Первая лига

Главный тренер одного из лидеров Первой лиги прокомментировал очередную победу своей команды.

Александр Кучер признал, что победа над Олимпиком в четвертом туре Первой лиги далась нелегко, но порадовал характер футболистов.

"Мы знали, что соперник агрессивный, прессингует, накрывает, бьется, вертикализирует игру, – цитирует главного тренера официальный сайт Металлиста. – Понимали, что будет непросто, но начало матча нам удалось. Забили, получили право на 11-метровый".

"После перерыва ршили «успокоить» игру, но неожиданно пропустили. Пришлось перестраиваться, и тут реакция ребят мне понравилась — добились победы".

Стоит отметить, что на НТКУ имени Банникова Фарес Балули впервые не реализовал пенальти в Первой лиге, а Брайан Риаскос отметился первым дублем в украинском чемпионате.

После четырех побед в четырех турах Металлист набрал 12 очков и делит первое место с Кривбассом.

Следующий матч харьковчане проведут в среду, 18 августа, в Кубке Украины против Яруда в Мариуполе.

В чемпионате Металлисту предстоит поединок в воскресенье, 22 августа, против Оболони в Харькове.