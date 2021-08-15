Украина: Первая лига

Полузащитник Сергей Горбунов поделился впечатлениями от дебютного матча в составе харьковского Металлиста.

Харьковский Металлист минимально обыграл донецкий Олимпик в матче четвертого тура Первой лиги.

Дебютант Металлиста Сергей Горбунов, который перебрался в команду Кучера из Мариуполя, подвел итоги победного матча, рассказав доволен ли своим дебютом в харьковском клубе.

"Хорошая игра, нужно было просто побольше контролировать мяч, в первом тайме — особенно. После перерыва вышли более спокойными, и, в принципе, нормально все получилось.

Если бы забили второй мяч сразу, в первом тайме, думаю, было бы полегче. А так 1:0, потом они сравняли, была напряженная игра.

Мы уже немного обсудили пропущенный гол. Там, получается, сбросили в центр, немного не доработали мы, из-за этого прошел прорезной пас, и пропустили", — цитирует Горбунова клубная пресс-служба.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Олимпик — Металлист.