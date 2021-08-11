Украина: Первая лига

Харьковчане продолжаю усиливать состав.

Металлист не останавливает работу на трансферном рынке и достиг соглашения о подписании еще одного футболиста.

Как сообщает официальный сайт харьковского клуба, новичком Металлиста станет полузащитник Мариуполя Сергей Горбунов.

В прошлом сезоне футболист отыграть 23 поединок на клубном уровне, отметившись голом и четырьмя результативными передачами.

Напомни, что ранее харьковский клуб также объявил о договоренности с лидером бомбардирской гонки чемпионата Бразилии.