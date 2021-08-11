Харьковчане продолжаю усиливать состав.
Сергей Горбунов, фото Football.ua
11 августа 2021, 19:41
Металлист не останавливает работу на трансферном рынке и достиг соглашения о подписании еще одного футболиста.
Как сообщает официальный сайт харьковского клуба, новичком Металлиста станет полузащитник Мариуполя Сергей Горбунов.
В прошлом сезоне футболист отыграть 23 поединок на клубном уровне, отметившись голом и четырьмя результативными передачами.
Напомни, что ранее харьковский клуб также объявил о договоренности с лидером бомбардирской гонки чемпионата Бразилии.