Украина: Первая лига

Наставник харьковского Металлиста Александр Кучер поделился ожиданиями от предстоящего матча против Оболони.

Харьковский Металлист примет киевскую Оболонь в рамках матча пятого тура Первой лиги.

Наставник харьковчан Александр Кучер рассказал о подготовке команды к ближайшей игре чемпионата, оценив уровень соперника.

"Конечно, понимаем важность этого матча. Оболонь — хорошая команда, сыгранная, мало пропускает, тоже идет без поражений. Так что, думаю, нас ждет хороший поединок.

Мы готовимся, смотрим соперника, разбираем его сильные стороны и будем противопоставлять ему свои козыри", — сказал Александр Кучер в комментарии клубной пресс-службе.

После четырех туров подопечные Кучера занимают первую строчку в Первой лиге, набрав 12 очков. Оболонь, у которой семь очков и одна игра в запасе, идет четвертой в турнирной таблице.

Ранее сообщалось, что Металлист подписал защитника Юрия Романюка.