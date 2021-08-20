Украина: Первая лига

Футболист впредь будет выступать за харьковский клуб.

Харьковский Металлист объявил о подписании защитника Агробизнеса Юрия Романюка.

О деталях контракта пока не сообщается. Футболист будет выступать за клуб под 47 номером.

24-летний Юрий Романюк — воспитанник Волыни. Также он выступал за одесский Черноморец, Рух и Днепр-1.

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