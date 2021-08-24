Украина: Первая лига

Кипер рассказал, как соперники настраиваются на харьковчан.

Вратарь харьковского Металлиста Александр Рыбка прокомментировал победу над Оболонью в пятом туре Первой лиги.

"Всегда приятно играть при такой поддержке. Думаю, это мечта каждого футболиста. Большое спасибо людям, которые приходят и поддерживают нас. Для нас это очень важно. Это незабываемые ощущения, когда ты играешь при полном стадионе. Для многих это в первый раз.

Людям кажется, что для нас все легко. А когда на поле, то все по-другому. На нас все настраиваются, как на красное полотно, для всех мы большой раздражитель. На поле не ощущается, что все у нас получается легко. Все кровью и потом дается. Нужно прикладывать максимальные усилия, чтобы добиваться результата. Поэтому повторюсь, только со стороны кажется, что все так легко".

"Отражается ли на состоянии игроков тяжелые выезды? Руководство делает максимально все, чтобы мы комфортно ездили на игру и возвращались. Поэтому в этом плане не возникает никаких трудностей", — сказал Рыбка.