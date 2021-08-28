Украина: Первая лига

Артем Гагарин рассказал, как обстоят дела с инфраструктурой в Кривом Роге.

"Кривбасс из Кривого Рога идет на второй строчке в Первой лиге, ставя перед собой задачи выйти в УПЛ по итогам нынешнего сезона. Накануне Кривбасс вырвал победу над Подольем.

Вице-президент клуба Артем Гагарин приоткрыл карты в вопросе дальнейшего развития клуба, а также рассказал об отношении Владимира Зеленского к команде из родного города.

"Инфраструктура? Мы готовим не одну арену, а две. Первую строят — стадион Металлург, 20 000 мест будет там. Это Большое строительство — программа президента. Но у нас тут есть и своя небольшая стройка. Мы на стадионе Горняк строим трибуны. У нас есть цель — сделать 4 500 мест, чтобы эта арена была резервной для игр УПЛ. Это я про наши планы.

Президент? Он очень футбольный человек. Он играл в футбол. У него четкое убеждение, что в больших городах должна быть футбольная команда. Особенно с такой историей, как у Кривбасса, Карпат, Черноморца, Металлиста. Он переживает о судьбе Кривбасса.", — сказал Гагарин в интервью ТК Футбол 1/2/3.

Ранее генеральный директор криворожского Кривбасса рассказал, как обстоят финансовые дела у клуба.