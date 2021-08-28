Украина: Первая лига

Состоялись очередные поединки шестого тура Первой лиги Украины.

Завершились все сегодняшние поединки в рамках шестого тура Первой лиги Украины.

В первых двух матчах победы одержали хозяева — Краматорск минимально обыграл Ужгород со счетом 3:2, а Полесье не испытало проблем с Альянсом — 3:1.

Краматорск — Ужгород 3:2

Голы: К. Прокопчук, 15, Витенчук, 17 (с пенальти), Гуничев, 81 — Гайдучик, 39, Шкиндер, 88.

Краматорск: Поспелов, Агапов, Зубков, Прокопчук, Мягков (Козлов, 46), Витенчук, Сеницкий, Коробка (Гдукве, 46), Дорошенко, Даудов (Ермоленко, 55), Гуничев.

Ужгород: Ющишин, Шкиндер, Допилка (Федак, 66), Сартина (Кобеляш, 19), Савошко, Выскребенцев (Дуран, 63), Ряшко, Тищук (Ференцик, 63), Хомченко, Пиняшко (Мердеев, 80), Гайдучик.

Предупреждения: Дорошенко — Шкиндер.

Полесье - Альянс 3:1

Голы: Нестеров, 26, Коломоец, 50, 52 — Поднебенной, 34.

Полесье: Махарадзе, Акубардия, Гитченко, Нестеров, Шаповал, Огиря, Козак, Чайковский (Терехов, 59), Грицук (Глагола, 59), Андрущенко (Власюк, 85), Коломоец (Оринчак, 59).

Альянс: Ефанов, Герт, Неплях, Пикуль, Писный, Лебеденко (Лучик, 67), Поднебенной (Шарай, 61), Ярошенко (Карноза, 61), Рогозинский (Сидоренко, 69), Агапов, Шмигельский (Загинайлов, 56).

В еще одной встрече тернопольская Нива на своем поле расписала мировую с приехавшим в гости Агробизнесом. Матч закончился со счетом 1:1. В составе хозяев голом отметился Бычек, а у гостей точный удар записан на счет Когута.

Нива Тернополь — Агробизнес 1:1

Голы: Бычек, 12 — Когут, 62.

Нива (стартовый состав): Механив, Хруставка, Демчук, Вовченко, Дворовенко, Мороз, Семенина, Волохатый, Процив, Ризнык, Бычек.

Агробизнес (стартовый состав): Мозиль, Сеница, Курило, Слотюк, Черненко, Вербный, Юхимович, Думанюк, Груша, Бойчук, Когут.

В последнем матче игрового дня харьковский Металлист в гостях уверенно обыграл луцкую Волынь со счетом 3:0. Для харьковчан это была седьмая победа кряду, если учитывать кубковую игру. В составе гостей голами отметились Романюк, Банада и Пейшоту.

Волынь — Металлист 0:3

Голы: Романюк, 68, Банада, 84, Пейшоту, 90+3.

Волынь: Недилько, Чернов, Войтиховский, Сасовский, Мартынюк, Рябов, Чепелюк (Мороз, 63), Ляшенко, Сад (Богомаз, 53 (Теслюк, 75)), Климец (Янчук, 87), Кобзар.

Металлист: Рыбка, Романюк, Мизюк, Федорив, Горбунов, Сарапий (Поступаленко, 88), Танковский (Демченко, 60), Танчик (Белый, 87), Балули (Банада, 46), Риаскос (Подлепенец, 46), Пейшоту.

Предупреждения: Кобзар, Недилько, Сад, Чепелюк, Шахов, Чернов, Войтиховский, Мороз — Риаскос, Демченко.