Украина: Первая лига

Специалист эмоционально высказался после матча.

Главный тренер луцкой Волыни Альберт Шахов высказался о поражении в матче Первой лиги против Металлиста (0:3).

"Эмоции переполняют. Хотел бы сказать слова благодарности своей команде. Ну а команда гостей мне очень понравилась, они играли в сумасшедший европейский футбол.

У них все получилось, они плели кружева, б***ь, у них работали фланги и на флангах очень хорошие, б***ь, игроки у их команды, в опорной зоне тоже неплохие, просто. Б***ь, почему-то в другой форме они сегодня были.

Не в желтой, б***ь, а в другой. Если они хотят делать европейский клуб – мы только за. Это супер команда, супер город, они достойны, но если они получают удовольствие от этого, то это неправильно", — сказал Шахов.

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