Украина: Первая лига

Геннадий Приходько высказался о разгромной победе своей команды в матче против Ужгорода.

Кривбасс из Кривого Рога разгромил Ужгород в рамках матча пятого тура Первой лиги благодаря покеру Хобленко.

Наставник команды из Кривого Рога Геннадий Приходько подвел итоги матча, похвалив своего форварда за результативную игру.

"Перед матчем просил Алексея, чтобы он проснулся и начал забивать снова. Да, были у него моменты в последних турах, но без голов. Надеюсь, его прорвало, и он в дальнейшем будет забивать и забивать, и приносить Кривбассу пользу", – сказал Приходько в комментарии клубной пресс-службе.

Вашему вниманию покер Хобленко — в обзоре матча Кривбасс — Ужгород.

Напомним, Кривбасс идет на второй строчке таблицы в Первой лиге, набрав 19 очков после восьми сыгранных матчей.