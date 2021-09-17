Украина: Первая лига

Предлагаем вашему вниманию лучшие моменты поединка Первой лиги.

Металлист в рамках поединка девятого тура Первой лиги Украины принимал на своем поле Полесье и добыл один балл.

Харьковчане пропустили в дебюте поединка после точно удара Гитченко и смогли отыграть лишь под занавес встречи, когда удаление получил Огиря.

Обзор матча:

Металлист — Полесье 1:1

Голы: Демченко, 79 — Гитченко, 10

Металлист: Рыбка, Горбунов, Мизюк, Подлепенец, Романюк, Сарапий, Танковский, Танчик, Федорив, Фомин

Полесье: Махарадзе, Власюк, Гитченко, Гицук, Козак, Морозко, Нестеров, Огиря, Сахневич, Чайковский, Шастал