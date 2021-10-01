Украина: Первая лига

Футболист оценил победу над Крвбассом.

Полузащитник харьковского Металлиста Фарес Балули прокомментировал победу над криворожским Кривбассом со счетом 5:0.

"С Пейшото мы провели уже несколько матчей и действительно неплохо понимаем друг друга, кому и куда нужно двигаться. Матеус – очень хороший игрок, и когда я его вижу, сразу отдаю ему.

Что касается меня, то все то время, что нахожусь в Металлисте, я пробиваю 11-метровые. Для меня важно это доверие, стараюсь не подводить коллектив.

Какой мяч Кривбассу был самым красивым? Либо первый гол Пейшото головой, либо мяч Харриса. Кадим тоже забил очень красиво.

Мы знали перед матчем, что эта игра очень важна. Если выиграем – оторвемся от соперников еще больше. Важно было показать, что мы намного выше их уровнем. Мотивация - наращивать перевес, уходить в еще больший отрыв", — сказал Балули.

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