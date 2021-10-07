Украина: Первая лига

Состоялись очередные поединки Первой лиги Украины.

Сегодня, 7 октября, завершились очередные поединки двенадцатого тура Первой лиги Украины.

Обе встречи закончились ничейными результатами. В первой игре Ужгород спас ничью в матче против Агробизнеса, забив на 84 минуте усилиями Ряшко, а в составе хозяев голом отметился Семенец.

Агробизнес — Ужгород 1:1

Голы: Семенец, 43 – Ряшко, 84.

Агробизнес: Мозиль – Синица, Курило, Юхимович, Груша, Семенец (Петров, 59), Черненко (Семенюк, 81), Нагорный (Когут, 60), Карась (Захаркив, 86), Вербный, Бойчук.

Ужгород: Готра – Савошко, Допилка, Сартина, Чушенко, Аксенов (Мердеев, 73), Дуран (Выскребенцев, 46), Ряшко, Гайдучик, Хомченко (Тищук, 90+2), Ефименко (Пиняшко, 20).

Во второй встрече Альянс в гостях расписал мировую в поединке против хмельницкого Подолья. Матч прошел без забитых мячей.

Подолье — Альянс 0:0

Подолье (стартовый состав): Кучеренко, Морговский, Воловик, Пернацкий, Корохов, Липовуз, Прихна, Цыбульник, Каверин, Савошко, Карпенко.

Альянс (стартовый состав): Ефанов, Пикуль, Неплях, Писный, Рогозинский, Лучик, Карноза, Шарай, Шмигельский, Сидоренко, Шпыренок.