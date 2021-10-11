Украина: Первая лига

Состоялся очередной поединок тринадцатого тура Первой лиги Украины.

В очередном поединке тринадцатого тура Первой лиги Украины Горняк Спорт в гостях уверенно обыграл столичную Оболонь со счетом 3:0.

Победу и три очка подопечным Игоря Жабченко принесли забитые мячи в исполнении Руслана Паламара, Вадима Яворского и Андрея Понедельника.

После 13 игр у Горняка-Спорт 15 очков и восьмое место в турнирной таблице, а у Оболони 21 балл после 11 матчей и четвертая строчка.

Оболонь — Горняк-Спорт 0:3

Голы: Паламар, 39, Яворский, 74, Понедельник, 86.

Оболонь: Литвиненко, Осман, Лукьянчук, Бородай, Майданевич, Лобов, Матяж, Мединский, Мурза (Олейник, 54), Слободян (Щебетун, 60), Батальский (Черний, 77).

Горняк-Спорт: Клищук, Шинкаренко, Цвиренко, Кравчук, Чуев, Мильченко (Твердохлиб, 72), Паламар, Ямполь (Романов, 82), Яворский (Кожевников, 89), Понедельник, Жуниор Клебер (Сафиханов, 73).

Предупреждения: Батальский, Олейник — Кожевников.

На 86-й минуте Сергей Романов не реализовал пенальти (вратарь)