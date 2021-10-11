Украина: Первая лига

Состоялся очередной поединок тринадцатого тура Первой лиги Украины.

В стартовом матче сегодняшнего игрового дня в рамках тринадцатого тура Первой лиги Украины, Альянс из Липовой долины на своем поле одержал волевую победу над донецким Олимпиком со счетом 2:1.

Счет в матче был открыт в самой концовке первого тайма, когда результативным ударом в составе дончан отметился Максим Прядун. Хозяева собрались и ответили в середине второго тайма, причем забив два мяча за шесть минут. Вначале на 63 минуте Руслан Писный поразил ворота соперника дальним ударом, сравняв счет в матче, а затем Валерий Рогозинский головой замкнул подачу с фланга и принес команде три очка.

После 12 игр Альянс набрал 26 очков и поднялся на второе место в турнирной таблице Первой лиги, опередив Кривбасс, у которого на один балл меньше и на одну игру больше. У лидирующего Металлиста 32 очка, а у Олимпика — 17 баллов и пятая строчка.

Альянс — Олимпик 2:1

Голы: Писный, 63, Рогозинский, 69 — Прядун, 45.

Альянс: Важинский, Пикуль, Неплях, Писный, Рогозинский, Лебеденко (Лучик, 45), Пиднебенной (Карноза, 66), Ярошенко, Шарай (Сидоренко, 86 (Осадчий, 89)), Шмыгельский, Агапов.

Олимпик: Шеремета, Цурупин, Яловенко (Кириенко, 71), Новиков, Стрижак (Заричнюк, 86), Жуниор Нене (Ходаковский, 83), Карвацкий, Семчук (Ковбаса, 72), Билый, Прядун (Литовченко, 83), Дмитренко.