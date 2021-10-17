Украина: Первая лига

Наставник криворожского клуба оценил победу в последней игре.

Главный тренер Кривбасса Александр Бабич прокомментировал победу в рамках Первой лиги над Краматорском (3:0).

"Не могу сказать, что победа далась легко. Счет не отражает полностью того, что происходило на поле. Мы настраивали ребят на то, что взломать оборону соперника будет нелегко.

Знали, что игра будет идти до первого забитого гола. В первом тайме немного спешили: много простых ошибок. Разумеется, где-то на ребят это давило. Но то, как отработали второй тайм, мне очень понравилось.

Были моменты забить еще больше. Учитывая наши кадровые проблемы, командный дух был на очень хорошем уровне".

"Уверенная победа была только по счету. По качеству игры – надо прибавлять. Прибавлять в уверенности, хладнокровии, работе с мячом.

В целом, команда проявила характер. Я бы еще отметил игроков, вышедших на замену. Результата добиваются не одиннадцать футболистов на поле, а вся команда. И игроки, которые сегодня вышли на замену – я увидел, это боевые единицы. Они выложились на полную ради результата", — сказал Бабич.

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