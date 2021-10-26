Украина: Первая лига

Один из аутсайдеров Первой лиги попрощался с Игорем Столовицким.

Кремень на своем официальном сайте объявил об отставке главного тренера команды Игоря Столовицкого.

Соглашение было расторгнуто по обоюдному согласию сторон. Причина разрыва отношений — неудачные результаты команды — команда не может выиграть уже семь матчей подряд.

После 15 игр Кремень набрал 13 очков и находится на 13 месте в турнирной таблице Первой лиги.

Напомним, Столовицкий возглавил Кремень в июне этого года.

Ближайший матч Кремень проведет против ВПК-Агро в рамках 16 тура Первой лиги. Игра состоится 31 октября, в 15:30 по киевскому времени.

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