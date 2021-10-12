Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка.
ФК Металлист
12 октября 2021, 11:11
В поединке тринадцатого тура Первой лиги харьковский Металлист на своем поле разгромил Кремень (4:0).
Победу подопечным Александра Кучера принесли забитые мячи в исполнении Риаскоса и Банады, а также оформленный дубль от Пейшото.
Обзор матча:
Металлист - Кремень 4:0
Голы: Пейшото, 49, 69, Риаскос, 73, Банада, 76
Металлист: Рыбка, Романюк (Шамич, 79), Мизюк, Порох, Горбунов, Демченко (Ралюченко, 56), Танковский (Поступаленко, 70), Харрис, Подлепенец (Риаскос, 46), Танчик (Банада, 70), Пейшото
Кремень: Мырный, Белоусов (Товкач, 89), Головко, Курелех, Бычков, В.Сидоренко, Сейтхалилов (Орел, 21), Кошман (Ализаде, 74), Мурашов (Галоян, 77), Бойко, Навроцкий (Аверьянов, 71).
Предупреждения: Головко, Мурашов, Бычков.
Удаление: Головко, 48 (вторая желтая карточка).