Украина: Первая лига

Наставник криворожского клуба поделился своими мыслями после игры с тернопольской Нивой.

Главный тренер Кривбасса Александр Бабич прокомментировал победу своей команды в матче 17 тура Первой лиги Украины против тернопольской Нивы (2:1).

"Каждая игра трудна по своему. Сегодня именно мы виновники собственных проблем. Учитывая, сколько голевых ситуаций было в первом тайме у ворот Нивы. При счете 1:0 обязаны были увеличивать преимущество и доводить игру до более спокойной концовки. Да, ошиблись, поэтому есть над чем поработать.

Хотелось бы отметить настроение ребят, ведь все верили до конца, что мы можем вырвать победу. Этот марафон из трех выездных матчей, считаю, Кривбасс провел достойно, и теперь в хорошем настроении будем готовиться к домашнему матчу.

Гол в раздевалку? Пришлось подбодрить ребят в раздевалке. Никто никого не собирался обвинять в ошибках. Только подкорректировали небольшие тактические моменты. Все были уверены, что моменты еще будут, нужно только забить. Соперник сам ничего не создал, мы себе привезли проблемы, есть над чем работать в дальнейшем.

Хочется отметить и соперника. Он демонстрирует функциональный силовой футбол: много длинных передач и не всегда мы с ними справлялись.

Игра Илича, забившего гол и отдавшего ассист? Мы его подписывали, ведь знали его уровень. Сейчас он еще не набрал свои оптимальные кондиции. Первая лига – тяжелая лига, поэтому он еще не адаптировался к ней. Здесь нет времени, чтобы поднять голову и принять решение. Считаю, что в УПЛ ему бы игралось легче. Тем не менее, он понемногу набирает: забил сегодня гол и отдал голевую передачу. Именно за эти качества его и приглашали в Кривбасс.

Преимущество над конкурентами? Договорились с ребятами в таблицу не смотреть. По меньшей мере, до зимнего перерыва. Договорились, что каждая игра – это финал для нас. Сегодня мы радуемся победе, а со следующего воскресенья будем готовиться к следующему финалу. Честно говоря, даже неинтересно на какой строчке следующие соперники, ведь каждый из них хочет у нас отобрать очки. Ведь и мы хотим каждую команду обыграть", — приводит слова Бабича пресс-служба Кривбасса.

После 17 игр Кривбасс набрал 37 очков и занимает второе место в турнирной таблице Первой лиги, отставая от Металлиста на четыре балла, но у харьковчан есть игра в запасе.