Украина: Первая лига

Игра Первой лиги Украины пройдет в субботу, 23 октября.

Кривбасс выпустил креативный анонс перед поединком с Полесьем в рамках 15 тура Первой лиги Украины.

Пресс-служба криворожского клуба опубликовала видео на своем YouTube-канале в стиле нашумевшего во всем мире корейского сериала Игра в кальмара.

Ранее Игра в кальмара стал самым популярным сериалом в истории платформы Netflix. За 25 дней с момента премьеры сериал набрал 111 миллионов просмотров.

Матч Полесье — Кривбасс состоится в субботу, 23 октября, в 15:30 по киевскому времени.