Украина: Первая лига

Клуб усилился воспитанником Сан-Паулу.

Харьковский Металлист на своем официальном сайте объявил о подписании вингера Сан-Паулу Паулиньо Бойа. О длительности контракта пока не сообщается.

Как сообщает пресс-служба клуба, футболист вскоре прилетит в Харьков и после решения всех официальных вопросов будет представлен болельщикам.

Также отмечается, что в перерыве матча с Прикарпатьем президент Металлиста Александр Ярославский представит бразильского новичка харьковской публике.

Нарезка действий новичка Металлиста:

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