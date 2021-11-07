Клуб усилился воспитанником Сан-Паулу.
ФК Металлист
07 ноября 2021, 17:26
Харьковский Металлист на своем официальном сайте объявил о подписании вингера Сан-Паулу Паулиньо Бойа. О длительности контракта пока не сообщается.
Как сообщает пресс-служба клуба, футболист вскоре прилетит в Харьков и после решения всех официальных вопросов будет представлен болельщикам.
Также отмечается, что в перерыве матча с Прикарпатьем президент Металлиста Александр Ярославский представит бразильского новичка харьковской публике.
Нарезка действий новичка Металлиста:
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