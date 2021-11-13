Украина: Первая лига

Наставник Металлиста прокомментировал разгромную победу своей команды.

Главный тренер харьковского Металлиста Александр Кучер прокомментировал разгромную своей команды над Прикарпатьем (4:0).

Наставник харьковчан остался доволен игрой своей команды, отметив также форвардов, которые отметились в матче.

"Пейшото очень переживал, волновался что не забивает — очень этого хотел. Мы много работали над завершением на тренировках и сегодня у него все получилось. К тому же фланговые нападающие могут меняться по ходу матча позициями — это не только конкретная установка.

Во втором тайме мы освежили игру и соперник где-то "подсел". У нас появилось пространство, а Прикарпатье не успевало за нашими перемещениями", — сказал Кучер Youtube-каналу Перша Ліга.

На Football.ua доступно видео голов и обзор матча Металлист — Прикарпатье.