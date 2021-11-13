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Радость игроков Металлиста, фото Металлист
13 ноября 2021, 21:28
Металлист в рамках поединка Первой лиги принимал на своем поле Прикарпатье и добился разгромной победы.
Подопечные Александра Кучера отправили в ворота соперника четыре безответных мяча в первом тайме, а во второй половине Пейшото поставил "точку".
Обзор матча:
Металлист - Прикарпатье 4:0
Голы: Риакос, 14, 48, Танчик, 43, Пейшото, 62
Металлист (стартовый состав): Рыбка, Романюк, Мизюк, Федорив, Горбунов, Сарапий, Демченко, Балули, Танчик, Риаскос, Пейшото
Прикарпатье (стартовый состав): Пицан, Воробчак, Лень, Матушевский, Пастух, Рудюк, Семотюк, Сондей, Француз, Цюцюра, Барчук