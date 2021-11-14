Украина: Первая лига

Наставник Кривбасса прокомментировал ничейный результат своей команды.

Главный тренер криворожского Кривбасса Александр Бабич поделился мыслями после ничейного матча с Горняк-Спортом (0:0).

Наставник понимает, что один из лидеров первенства не может довольствоваться таким результатом и намерен исправить ситуацию.

"Это не тот результат, на который мы настраивались. Мы очень расстроены. Наверное, такая игра как холодный душ нам нужна была после победных матчей на выезде. Также она нужна была в плане анализа и подготовки к следующим поединкам. Будем корректировать как свою работу, так и стартовый состав.

Только победы при хорошей игре дадут толчок для дальнейшего роста, для прогресса. Второй тайм показал, что мы могли как выиграть, так и проиграть, когда нас ловили на переходных фазах в оборону. Этот матч и его результат – хороший урок для нас.

Обязательно разберусь с подготовкой футболистов к матчу и их отношением к делу на футбольном поле", — резюмировал Бабич для официального сайта Кривбасса.

Следующий поединок Кривбасс проведет против Кремня в воскресение, 21 ноября в 13:15.