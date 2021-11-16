Украина: Первая лига

Футболист Прикарпатья прокомментировал поражение своей команды.

Полузащитник Прикарпатья Василий Цюцюра прокомментировал поражение своей команды в матче с Металлистом (0:4).

Футболист считает, что ответственность за такой результат лежит не только на команде.

"Металлист реализовал свои моменты, а мы нет. Победы придают уверенности. Мы выиграли много матчей подряд и приехали в Харьков показать хороший футбол. Зачем закрываться? Это игра прошлого. Мы играли так, чтобы понравилось болельщикам, которых много пришло. К сожалению, нас наказали за это.

Нам не стыдно. Стыдно должно быть другим людям. Думаю, вы знаете, о ком я говорю", — заявил футболист клубному Youtube-каналу.

Ранее исход поединка прокомментировал футболист Металлиста Риакос.