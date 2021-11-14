Украина: Первая лига

Колумбийский форвард поделился своими эмоциями от матча с Прикарпатьем.

Нападающий харьковского Металлиста Брайан Риаскос прокомментировал победу своей команды в матче 18 тура Первой лиги против Прикарпатья (4:0).

"Я хочу поблагодарить всех ребят. Мы знали, что нас ждет тяжелый матч. С первых минут игры мы показали, что хотим победить. Понимали, что чем быстрее забьем, тем легче нам будет. Хотелось забить больше, но и четыре — это хорошо.

Первый гол в матче и второй дубль? Этот гол получился, как на тренировке. Балули мне красиво отдал. Точные передачи — это сильное качество Фареса. Вовремя открыться и получить мяч — это уже мое лучшее качество. Я забил, поэтому рады все.

Не могу сказать, что я прямо специалист по дублям. Просто задача нападающего — забивать. Нужно всегда находить место и время, чтобы поразить ворота. Забивая мячи, я помогаю команде зарабатывать очки.

Конечно, я снова посвятил гол своей беременной жене. Сегодня узнал, что у нас будет мальчик. Очень рад, жду будущего футболиста", — приводит слова Риаскоса пресс-служба харьковчан.

На Football.ua доступен для просмотра видеообзор матча Металлист — Прикарпатье.