Форвард присоединился к криворожцам на постоянной основе.
Алексей Хобленко (справа), ФК Кривбасс
13 декабря 2021, 10:52
Нападающий Алексей Хобленко стал полноценным игроком Кривбасса, сообщает официальный сайт украинского клуба.
Кривбасс выкупил права на Хобленко у Днепра-1 после аренды в первой половине сезона. Контракт форварда с клубом рассчитан на 2,5 года.
В составе "красно-белых" Хобленко провел 19 матчей, забив 11 голов и отдав 11 результативных передач.
Ранее сообщалось, что экс-директор академии Валенсии Хорхе Лопес получил работу в Кривбассе.