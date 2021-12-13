Нападающий Алексей Хобленко стал полноценным игроком Кривбасса, сообщает официальный сайт украинского клуба.

Кривбасс выкупил права на Хобленко у Днепра-1 после аренды в первой половине сезона. Контракт форварда с клубом рассчитан на 2,5 года.

В составе "красно-белых" Хобленко провел 19 матчей, забив 11 голов и отдав 11 результативных передач.

Ранее сообщалось, что экс-директор академии Валенсии Хорхе Лопес получил работу в Кривбассе.