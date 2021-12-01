Испанский специалист продолжит работу в клубе из Первой лиги.
Хорхе Лопес, ФК Кривбасс
01 декабря 2021, 13:25
Кривбасс объявил о назначении бывшего директора академии Валенсии Хорхе Лопеса на должность куратора своей академии.
Бывший хавбек Валенсии и Вильярреала будет руководить работой академии криворожского клуба.
Мой агент Антонио Лопес сообщил о предложении из Украины. Я прибыл в Украину, увидел инфраструктуру клуба: стадион, базу. После этого он принял решение подписать контракт.
Задача – готовить футболистов для первой команды Кривбасса. Для этого необходимо четко построить всю вертикаль: от самых молодых игроков.
Приглашение испанских футболистов? Если будет такая необходимость, я смогу привлечь специалистов, ведь Кривбасс растет и хочет развиваться. Пока я хочу посмотреть, как здесь все работает", – рассказал Лопес в интервью пресс-службе клуба.
После первой половины сезона Кривбасс занимает вторую строчку в турнирной таблице Первой лиги, отставая от лидирующего Металлиста на 11 оков.
Ранее главный тренер Александр Бабич обещал качественное усиление команды зимой.