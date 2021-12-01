Украина: Первая лига

Испанский специалист продолжит работу в клубе из Первой лиги.

Кривбасс объявил о назначении бывшего директора академии Валенсии Хорхе Лопеса на должность куратора своей академии.

Бывший хавбек Валенсии и Вильярреала будет руководить работой академии криворожского клуба.

Мой агент Антонио Лопес сообщил о предложении из Украины. Я прибыл в Украину, увидел инфраструктуру клуба: стадион, базу. После этого он принял решение подписать контракт.

Задача – готовить футболистов для первой команды Кривбасса. Для этого необходимо четко построить всю вертикаль: от самых молодых игроков.

Приглашение испанских футболистов? Если будет такая необходимость, я смогу привлечь специалистов, ведь Кривбасс растет и хочет развиваться. Пока я хочу посмотреть, как здесь все работает", – рассказал Лопес в интервью пресс-службе клуба.

После первой половины сезона Кривбасс занимает вторую строчку в турнирной таблице Первой лиги, отставая от лидирующего Металлиста на 11 оков.

Ранее главный тренер Александр Бабич обещал качественное усиление команды зимой.